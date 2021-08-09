На площади Мужества с рельс сошел трамвай: движение парализовано

На площади Мужества специалисты подъехали к месту, где с рельс сошел трамвай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На площади Мужества специалисты подъехали к месту, где с рельс сошел трамвай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное движение, которое повлияло на движение трамваев.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» на площади Мужества произошел сход трамвая. Таким образом, трамвайное движение было парализовано.

На кадрах заметно, что к месту случившегося отправились специалисты, которым предстоит в кратчайшие сроки решить вопрос с трамваем.

По словам пользователей Сети, подобное происходит, к сожалению, не впервые. Именно здесь, на площади Мужества, уже сходили с рельсов трамваи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте закрыли из-за прорыва трубы. В Красногвардейском районе Петербурга произошла коммунальная авария.