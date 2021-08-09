В Ленобласти ожидается 25 градусов тепла во вторник

В Ленобласти ожидается 25 градусов тепла во вторник
В регионе ожидается теплая погода. Фото: pexels

Во вторник, 9 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В темное время суток местами пройдет кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается.

Ночью синоптики прогнозируют слабый ветер, днем юго-западный, западный, умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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