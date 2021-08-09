Что выбрать: «КовиВак» или «Спутник V»

Россияне, которые хотят привиться от новой коронавирусной инфекции, могут выбирать из трех препаратов – «КовиВака», «ЭпиВакКороны» и «Спутника V». За первым устроили настоящую охоту, но больше всего жителей по-прежнему привито именно вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Какому же отдать предпочтение? Gazeta.SPb решила разобраться.

Первые 120 тысяч доз «КовиВака» выпустили в гражданский оборот в середине марта. Отметим, что главная особенность препарата в том, что он содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Это самый старый метод разработки вакцин. Именно таким образом создавали вакцину, которая помогла победить оспу и полиомиелит.

Суть такой вакцины в том, что берется сам возбудитель, который культивируется. Дальше необходимо как можно тщательнее избавиться от различных примесей и оставить только вакцину. Убивать возбудитель можно, например, формалином, хотя есть и более современные технологии.

Специалисты уверены, что убитый возбудитель не может нанести вред организму. Так в иммунной системе появляется «портрет» возможного врага. Она начинает распознавать чужой белок и активизирует клетки, вырабатываются антитела и клетки, способные поглощать зараженные.

Ученые допускают, что классические вакцины могут быть менее эффективными, но этот метод создания препаратов хорошо и давно отработан, так что риск прокола ниже. Именно такой препарат может ставиться несколько раз.

Векторных вакцин, как «Спутник V», сегодня тоже немало, но при их создании используется другой, не очень опасный, возбудитель. Его генетически модифицируют и встраивают в него фрагмент нужного генома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, когда закончится дефицит «КовиВака». В Минздраве считают, что на расширение производства может уйти несколько месяцев. В июне центр имени Чумакова выпустил более миллиона доз. Они быстро разошлись. С нехваткой столкнулись и Москва, и Петербург.