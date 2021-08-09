Пешеходы разбежались: днем на Думской мужчина выстрелил другому в руку

В Петербурге в Центральном районе города посреди белого дня произошло чрезвычайное происшествие.

На Думской улице, которая славится своим «веселым досугом», вновь ЧП. Двое мужчин поругались, после чего один из них выстрелил другому в руку, сообщает 78.ru.

Помимо прочего, происшествие сильно напугало прохожих, потому как все произошло в светлое время суток. На кадрах видеозаписи заметно, что конфликт двоих коснулся, как минимум, 20 человек, которые находились рядом.

Люди в страхе покидали «поле боя».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионера задержали за стрельбу из винтовки с 9 этажа в Тосно. Пожилой мужчина открыл стрельбу по автомобилю из окна девятого этажа. В полицию обратился 31-летний владелец автомобиля Dodge Caliber. С его слов, неизвестный выстрелил в его иномарку из пневматической винтовки.