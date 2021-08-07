Пенсионера задержали за стрельбу из винтовки с 9 этажа в Тосно

Сотрудники полиции в Тосно задержали пожилого мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю из окна девятого этажа.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, накануне в полицию обратился 31-летний владелец автомобиля Dodge Caliber. С его слов, неизвестный выстрелил в его иномарку из пневматической винтовки. Стрелок находился на девятом этаже дома. Все произошло в 10 часов утра на улице Максима Горького, 16.

Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого — 70 летнего мужчину. У него изъяли пульку от пневматического оружия со следами деформации и пневматическая винтовка «Hatsan mod 125» с оптическим прицелом, а также три упаковки свинцовых пулек.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны мигранты-таксисты, избившие жителей Всеволожска в апреле.