Задержаны мигранты-таксисты, избившие жителей Всеволожска в апреле

Сотрудники полиции задержали троих мигрантов-таксистов, причастных к нападению на жителей Всеволожска весной.

Преступный инцидент произошел 8 апреля у дома № 5 на Южной улице в поселке Бугры. Прямо на проезжей части не менее 6 таксистов из ближнего зарубежья остановили автомобиль и палками избили местных жителей.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, задержанным предъявили обвинение в хулиганстве.

Одного из них арестовали, в отношении двоих других решается вопрос о заключении под стражу.

Правоохранители продолжают поиски остальных участников преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе таксист напал на пассажира с ножом за отказ доплатить.