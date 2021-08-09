Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России

Россияне могут получить туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту. Фото: pixabay

Россияне могут получить туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту. Фото: pixabay

Первый за почти шесть лет прямой самолетный рейс с путешественниками из России приземлился сегодня, девятого августа, в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Самолет авиакомпании «Россия» рейса FV5633 приземлился в городе на Красном море в три часа дня по местному времени. Ранее самолет отправился из столичного аэропорта «Шереметьево».

Лайнер торжественно встречали фонтанами воды, для российских путешественников подготовили угощения и небольшое мероприятие — настоящий концерт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россияне могут получить туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту и сделать ПЦР-тест на ковид за 30 долларов.