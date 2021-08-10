В мире коронавирусом заболело 203,3 млн человек

В мире по данным на утро 10 августа выявленных случаев коронавируса насчитывается 203 329 924. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 4 302 353. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 35 940 948 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 617 304.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 969 954, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 428 309 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 177 757 заболевших, умерло 563 562 человек.

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