В Петербурге выявили 1811 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1811 зараженных.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 547 704 местных жителей. При этом 519 868 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1972 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте. Второй стала Москва — 1639 случаев. На третьем месте Московская область — 1309.

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