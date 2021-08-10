В России за сутки выявили 21,3 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 378 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 491 288.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 166 442 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 18 729 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 788 710.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 1811 случаев. Второй стала Москва — 1639 случаев. На третьем месте Московская область — 1309.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.