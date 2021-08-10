Площадь пожара в доме Дворжака достигла 210 квадратных метров

Пожар в доме Дворжака. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в доме Дворжака. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Адмиралтейском районе Петербурга больше пяти часов тушили исторический дом Дворжака, расположенный на набережной реки Фонтанки.

По информации городского управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину первого ночи. ЧП случилось на набережной Фонтанки, дом 141.

Возгорание началось в нежилом расселенном здании, законсервированном на реконструкцию. Огонь охватил строительный мусор и материалы. В пик пожара площадь возгорания достигла 210 квадратных метров.

На месте работали 19 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники. С огнем справились к шести утра. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заброшенный дом Дворжака на набережной Фонтанки охватило огнем.