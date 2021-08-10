Площадь пожара в доме Дворжака достигла 210 квадратных метров

Площадь пожара в доме Дворжака достигла 210 квадратных метров
Пожар в доме Дворжака. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Адмиралтейском районе Петербурга больше пяти часов тушили исторический дом Дворжака, расположенный на набережной реки Фонтанки.

По информации городского управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину первого ночи. ЧП случилось на набережной Фонтанки, дом 141.

Возгорание началось в нежилом расселенном здании, законсервированном на реконструкцию. Огонь охватил строительный мусор и материалы. В пик пожара площадь возгорания достигла 210 квадратных метров.

На месте работали 19 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники. С огнем справились к шести утра. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заброшенный дом Дворжака на набережной Фонтанки охватило огнем.

дом дворжака набережная фонтанки новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роскачестве рассказали, как правильно «реанимировать» компьютер
Площадь пожара в доме Дворжака достигла 210 квадратных метров
В мире коронавирусом заболело 203,3 млн человек
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
Протекающая станция «Дунайская» покрывается мхом и плесенью
Заброшенный дом Дворжака на набережной Фонтанки охватило огнем
В Петербурге запретили строить жилье без школ и детских садов
В Пулково утром 10 августа задержали три рейса