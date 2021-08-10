Диетолог рассказала, чем вредна зеленая часть арбуза

Диетолог рассказала, чем вредна зеленая часть арбуза
Арбуз и дыню следует до зеленой части. Фото: pixabay

Если в арбузе или дыне есть вредные нитраты, то они содержатся в зеленой части около корки, поэтому их следует есть до начала «зелени».

Главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова заявила в беседе с РИА Новости, что основные вредные вещества, которые могут содержаться в арбузе или дыне, — это нитраты, которые попадают в продукты вместе с удобрениями. Если они присутствуют, то будут находиться около корки. Поэтому употреблять арбуз и дыню следует до зеленой части.

Специалист напомнила, что эти плоды нужно покупать в таком количестве, чтобы съесть их сразу и не оставлять на следующий день. Но если нарезанные куски остались, то их нужно хранить в холодильнике под пищевой пленке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-диетолог рассказала о правильном употреблении арбуза.

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