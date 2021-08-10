Выиграть «золотой час»: в России впервые внедрят «карты спасения» для автомобилей

В России впервые разрабатывают национальный стандарт по «карте спасения». Она должна помочь эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах. Пока стандарты обсуждают представители экстренных служб и производителей.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Именно его специалисты подготовили первую редакцию этого ГОСТа, поясняет ТАСС.

Что будет в этом стандарте? Он определит общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, которые используются сегодня на территории страны. По сути это инструкция. В ней будут все сведения о самом автомобиле, а также рекомендации службам.

Зачем это нужно? «Карта спасения» в каждом автомобиле позволит спасателям и пожарным избежать рисков при работе в аварийных ситуациях. Необходимость такой карты продиктована развитием автомобилестроения, а также ростом выпуска гибридных и электромобилей. Конструктивные особенности каждой модели такого ТС не всегда известны специалистам, которые проводят аварийно-спасательные работы. Выиграть же «золотой час» можно только, если пострадавший автомобиль будет идентифицирован еще до начала спасательных работ, а спасатель будет знать все его конструктивные особенности.

«Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей», — рассказали в институте.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что российское правительство в апреле одобрило проект, который ужесточит наказание за нарушение ПДД. Изменения планировали вносить в Уголовный кодекс РФ. Отмечалось, что в законопроекте предлагается закрепить в одной из статей УК РФ повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицам, подвергнутым административному наказанию.