В России одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД

Российское правительство одобрило проект, ужесточающий наказания за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщается на сайте кабинета министров, одобренный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесут в Госдуму на рассмотрение.
В пресс-службе кабмина пояснили, что в законопроекте предлагается закрепить в указанной статье УК РФ повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицам, подвергнутым административному наказанию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне с 1 апреля смогут сдавать на права на автомобиле автошколы. Кроме того, для будущих водителей также изменили систему маршрутов для «города», чтобы избежать так называемого натаскивания на экзаменуемые дороги.