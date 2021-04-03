В России одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД

В России одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
Законопроект ужесточает наказания за нарушение правил дорожного движения. Фото: pixabay

Российское правительство одобрило проект, ужесточающий наказания за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщается на сайте кабинета министров, одобренный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесут в Госдуму на рассмотрение.

В пресс-службе кабмина пояснили, что в законопроекте предлагается закрепить в указанной статье УК РФ повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицам, подвергнутым административному наказанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне с 1 апреля смогут сдавать на права на автомобиле автошколы. Кроме того, для будущих водителей также изменили систему маршрутов для «города», чтобы избежать так называемого натаскивания на экзаменуемые дороги.

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