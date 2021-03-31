Россияне с 1 апреля смогут сдавать на права на автомобиле автошколы

. При этом машина обязательно должна быть с левым рулем и дополнительными педалями сцепления и тормоза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

. При этом машина обязательно должна быть с левым рулем и дополнительными педалями сцепления и тормоза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 1 апреля в России меняются правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь кандидаты в водители смогут использовать автомобили ГАИ или автошколы.

Руководитель российской ГИБДД Михаил Черников сообщил, что с апреля вводятся изменения в административном регламенте проведения экзамена на право управления транспортным средством. По его словам, ученики смогут сдавать практический экзамен на автомобилях Госавтоинспекции или автошколы. При этом машина обязательно должна быть с левым рулем и дополнительными педалями сцепления и тормоза.

Кроме того, Черников заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», что для будущих водителей также изменили систему маршрутов для «города», чтобы избежать так называемого натаскивания на экзаменуемые дороги. Теперь кандидат в водители сможет изучить только участки дорог, а не три маршрута.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый экзамен на права и запрет на продажу техники без российского ПО: что изменится в жизни россиян в апреле.