Новый экзамен на права и запрет на продажу техники без российского ПО: что изменится в жизни россиян в апреле

В России в апреле в силу вступают изменения в несколько законов. Гражданам проиндексируют социальную пенсию, выплаты на детей от 3 до 7 лет пересчитают, в стране изменится экзамен на водительские права и начнет действовать запрет на продажу техники без отечественного ПО.

С 1 апреля

С 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Выплаты получают граждане без подтвержденного стажа, которого бы хватило для страховой пенсии. Социальные пенсии также полагаются инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Размер индексации будет зависеть от величины прожиточного минимума пенсионера за последние два года. Ожидается, что средний размер такой пенсии после индексации составит 10 183 рубля.

Изменения коснутся также закона о госзакупках. Закупка у единственного поставщика сможет проводиться, если сумма контракта не превышает 3 млн рублей, а сам конкурс будет проходить в экстренной форме. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

С 1 апреля по новой схеме экзамен будут сдавать будущие водители. Теперь не нужно будет проходить «площадку». Кандидаты будут сдавать теорию и вождение в городе. При этом в городе водители должны будут показывать элементы, которые ранее сдавались на «площадке».

С нового месяца нельзя будет продавать технику без российского ПО. Правило коснется смартфонов, планшетов, телевизоров со Smart TV, ноутбуков и ПК, которые были произведены после 1 апреля этого года.

Кроме того, в стране установят единую минимальную цену табачной продукции. Ожидается, что изменения позволят избежать риска необоснованного занижения цен.

В России также начнут эксперимент по маркировке пива и отдельных слабоалкогольных напитков.

С 2 апреля

В России появится система «Капиталовложения». Она будет включать информацию, необходимую для инвесторов.

С 2 апреля россияне также могут подать заявление на перерасчет ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума.

С 14 апреля

С середины апреля российский Минюст будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете по закону о противодействии экстремистской деятельности.

Еще одно изменение – появятся штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК. Если нарушение произошло на объектах низкой категории опасности, виновнику будет грозить штраф до 100 тысяч рублей. За нарушение на объектах средней и высокой опасности – до 300 тысяч рублей.

С 26 апреля

Наконец, в российское законодательство вводятся изменения, которые коснутся юридических лиц. Так, до 7 рабочих дней будет увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Будет также расширен перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.