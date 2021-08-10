84 года со дня рождения Собчака: на Никольском кладбище возложили цветы

На фото Ксения и Анатолий Собчак. 10 августа 84 года со дня рождения первого и единственного мэра Санкт-Петербурга. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

На фото Ксения и Анатолий Собчак. 10 августа 84 года со дня рождения первого и единственного мэра Санкт-Петербурга. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

В Петербурге на Никольском кладбище состоялось возложение цветов ко дню рождения советского и российского ученого-правоведа, политического деятеля, первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. В семье, где отец был железнодорожным инженером, а мать бухгалтером. В 1939 семья переехала в Узбекистан.

Анатолий Собчак из Узбекистана перевелся на юридический факультет Ленинградского государственного университета. Позднее он станет тут профессором.

Собчак три года проработал в Ставропольской краевой коллегии адвокатов. Позднее был преподавателем в Ленинградской специальной школе милиции МВД СССР, также стал доцентом в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности.

В 1989 году его избрали народным депутатом Верховного Совета СССР, назначили председателем подкомитета по хозяйственному законодательству комитета ВС СССР по законодательству и правопорядку.

А по результатам первых всенародных выборов главы города 12 июня 1991 года он стал первым и единственным мэром Петербурга. Через три года, в 1994 году, также возглавил правительство Северной столицы.

В 1996 году Собчак пробовал баллотировался на пост градоначальника Петербурга. Однако проиграл Владимиру Яковлеву.

Анатолий Собчак умер 20 февраля 2000 года в Светлогорске. Причиной смерти — острая сердечная недостаточность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журналист Ксения Собчак выразила свою однозначную позицию в отношении людей, которые отрицают необходимость вакцинации от коронавируса.