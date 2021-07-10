Собчак высказалась о вакцинации от коронавируса

Собчак высказалась о вакцинации от коронавируса
Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Журналист Ксения Собчак выразила свою однозначную позицию в отношении людей, которые отрицают необходимость вакцинации от коронавируса.

«Я против обязательной прививки, но за то, чтобы тогда эти люди не ходили туда ,где они могут заразить остальных. Про формирование общего иммунитета вообще молчу», – написала в Instagram Ксения.

Она добавила, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. По ее словам, свобода не прививаться заканчивается там , где это может быть опасным для другого человека.

Напомним, переболевшая ковидом телеведущая сделала прививку. Ксения Собчака привилась «Спутником V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург на фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины в количестве 119 400 комплектов доз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что вакцина систематически поступает в город.

вакцинация коронавирус ксения собчак


 

Новости партнеров
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бритни Спирс ищет нового адвоката для избавления от опеки отца
В многоэтажке на Замшиной улице произошел пожар
Иммунолог рассказал, как остановить мутации коронавируса в России
Собчак высказалась о вакцинации от коронавируса
Врач назвала признак рака, который встречается лишь у мужчин
В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном
Женщина легла на дорогу и заблокировала проезд троллейбусу в Петербурге