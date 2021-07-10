Собчак высказалась о вакцинации от коронавируса

Журналист Ксения Собчак выразила свою однозначную позицию в отношении людей, которые отрицают необходимость вакцинации от коронавируса.

«Я против обязательной прививки, но за то, чтобы тогда эти люди не ходили туда ,где они могут заразить остальных. Про формирование общего иммунитета вообще молчу», – написала в Instagram Ксения.

Она добавила, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. По ее словам, свобода не прививаться заканчивается там , где это может быть опасным для другого человека.

Напомним, переболевшая ковидом телеведущая сделала прививку. Ксения Собчака привилась «Спутником V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург на фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины в количестве 119 400 комплектов доз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что вакцина систематически поступает в город.