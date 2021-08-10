В садоводстве «Энергетик» обнаружили свалку строительного мусора

Госэконадзор по Ленобласти провел рейд в садоводстве «Энергетик» во Всеволожском районе.

Ведомство взялось за проверку после многочисленных жалоб дачников на то, что на участки сбрасывают строительный мусор. При этом назначение земель сельскохозяйственное.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, сотрудники Госэконадзора выяснили, что часть строительных отходов выбрасывается в болото, из-за чего загрязненная вода может попасть на жилые участки с домами. Само болото засыпают грунтом. Ветошь и другой мусор привозили на участки на самосвалах.

Инспекторы продолжат разбираться в обстоятельствах и собирать доказательства для возбуждения дела. Предварительно, урон почве и водным объектам нанесен серьезный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Приморскому району дали 180 дней на уборку свалки на Финском заливе.