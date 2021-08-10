В Петербурге вечером вторника собрались пятибалльные пробки

На часах почти 19:00, поэтому большинство жителей Петербурга возвращаются с работы домой. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах во вторник вечером выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 10 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:45 заторы на дорогах достигли 5 баллов. Однако уже в 20:00 ничего подобного не будет. Сервис обещает, что ситуацию улучшится и заторы будут трехбалльными.

Красным отмечены участки на Литейном проспекте, на набережной Кутузова, на улице Пестеля, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице, на Невском проспекте, на на Арсенальной и Воскресенской набережных, на Пироговской набережной, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Обуховской обороны, на Синопской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область ночью 11 августа оцепит туман.