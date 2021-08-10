В Петербурге вечером вторника собрались пятибалльные пробки

В Петербурге вечером вторника собрались пятибалльные пробки
Петербург встал в пятибалльные пробки. Фото: "Яндекс. карты"

На часах почти 19:00, поэтому большинство жителей Петербурга возвращаются с работы домой. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах во вторник вечером выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 10 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:45 заторы на дорогах достигли 5 баллов. Однако уже в 20:00 ничего подобного не будет. Сервис обещает, что ситуацию улучшится и заторы будут трехбалльными.

Красным отмечены участки на Литейном проспекте, на набережной Кутузова, на улице Пестеля, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице, на Невском проспекте, на на Арсенальной и Воскресенской набережных, на Пироговской набережной, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Обуховской обороны, на Синопской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область ночью 11 августа оцепит туман.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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