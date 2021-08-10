Месси подписал контракт с «Пари-Сен-Жермен»

Месси подписал контракт с &#171;Пари-Сен-Жермен&#187;
Месси стал игроком ПСЖ или "Манчестер Сити". Фото: скриншот instagram

Известный футболист Лионель Месси стал игроком французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Контракт с клубом уже подписан.

Об этом стало известно во вторник, 10 августа. Как сообщила пресс-служба команды, контракт с 34-летним аргентинцем подписан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Напоминаем, что в августе стало известно об уходе футболиста из «Барселоны». Его контракт истек еще 30 июня, после чего Месси получил статус свободного агента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции.

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