«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции

«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции
Спортсмен перед началом пресс-конференции не смог сдержать слез. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Футбольный клуб «Барселона», которому легендарный футболист Лионель Месси посвятил лучшие годы, выставила все награды бывшего капитана команды на его прощальной пресс-конференции.

Сегодня, в воскресенье, восьмого августа, известный аргентинец объявил о своем уходе из клуба. На конференции озвучили его вероятность перехода в «ПСЖ». Спортсмен перед началом пресс-конференции не смог сдержать слез. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Месси выступал за «Барселону» всю карьеру. Он участвовал в 520 матчах и забил 474 гола. В команде этого клуба он 10 раз выиграл чемпионат Испании, три раза стал победителем на чемпионате мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Барселона» уступила «Атлетику» в финале Суперкубка Испании. «Атлетик» Бильбао стал обладателем Суперкубка Испании. Команда обыграла «Барселону» со счетом 2:3 в дополнительное время.

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