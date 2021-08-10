В Ботаническом саду упал 160-летний величественный дуб

В Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Фото: скриншот "Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН" "ВКонтакте"

В Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Фото: скриншот "Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН" "ВКонтакте"

В Ботаническом саду Петра Великого будет распилен упавший дуб. Возраст дерева оценивается в 160 лет.

Дуб рухнул около 9 часов утра 8 августа в безветренную погоду. Сотрудники учреждения полагают, что падению могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь.

«Это дерево появилось на свет в середине XIX века», — написали в группе Ботанического института имени Комарова РАН во «Вконтакте».

Сотрудники сада также отметили, что на территории, где рос дуб, были обнаружены почвенные организмы, которые вызывают корневые гнили и усыхание. При этом для своего возраста дуб сохранился очень хорошо, каждый год обильно плодоносил.

Дерево находилось в пейзажной части парка, было невысоким для своего вида — 18, 7 метра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ботанический сад сокращал работу оранжерей из-за сильной жары в Петербурге.