В Ботаническом саду упал 160-летний величественный дуб

В Ботаническом саду Петра Великого будет распилен упавший дуб. Возраст дерева оценивается в 160 лет.
Дуб рухнул около 9 часов утра 8 августа в безветренную погоду. Сотрудники учреждения полагают, что падению могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь.
«Это дерево появилось на свет в середине XIX века», — написали в группе Ботанического института имени Комарова РАН во «Вконтакте».
Сотрудники сада также отметили, что на территории, где рос дуб, были обнаружены почвенные организмы, которые вызывают корневые гнили и усыхание. При этом для своего возраста дуб сохранился очень хорошо, каждый год обильно плодоносил.
Дерево находилось в пейзажной части парка, было невысоким для своего вида — 18, 7 метра.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ботанический сад сокращал работу оранжерей из-за сильной жары в Петербурге.