Асмус напугала поклонников фото с перебинтованной головой и опухшим лицом

Асмус напугала поклонников фото с перебинтованной головой и опухшим лицом
Асмус выложила фотографию в пугающем образе.Фото: скриншот instagram

Актриса Кристина Асмус выложила фотографию с перебинтованной головой и опухшим лицом.

В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что такой внешний вид стал результатом работы гримеров. Сейчас актриса находится на Шри-Ланке на съемках фильма «Булки», которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Над новым и пугающим образом актрисы постарались гримеры, о чем Асмус предупредила в своем посте. Несмотря на это, некоторые поклонники приняли фото с перебинтованной головой всерьез.

«Ну у вас и юморок», — написал один из пользователей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус во время съемок на Шри-Ланке трижды обыскала полиция.

асмус инстаграм


 

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Асмус напугала поклонников фото с перебинтованной головой и опухшим лицом
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