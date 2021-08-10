Асмус напугала поклонников фото с перебинтованной головой и опухшим лицом

Актриса Кристина Асмус выложила фотографию с перебинтованной головой и опухшим лицом.

В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что такой внешний вид стал результатом работы гримеров. Сейчас актриса находится на Шри-Ланке на съемках фильма «Булки», которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Над новым и пугающим образом актрисы постарались гримеры, о чем Асмус предупредила в своем посте. Несмотря на это, некоторые поклонники приняли фото с перебинтованной головой всерьез.

«Ну у вас и юморок», — написал один из пользователей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус во время съемок на Шри-Ланке трижды обыскала полиция.