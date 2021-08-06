«Шмонали»: Асмус во время съемок на Шри-Ланке трижды обыскала полиция

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о проблемах с полицией во время съемок на Шри-Ланке.

В своем Instagram звезда поделилась, что во время репетиции одного из эпизодов продюсер фильма «Булки» неожиданно заявил, что всем нужно срочно ехать в отель. По словам актрисы, ей пришлось сесть в машину прямо в гриме и с микрофоном.

Асмус призналась, что до гостиницы их так и не довезли. Все это время местные полицейские «шмонали» вещи, перерыв все костюмерные и гримерные.

Правоохранители снова нагрянули, когда съемки проводили в байк-центре. А после – во время работы в ланкийской больнице.

Звезда также рассказала, что почти каждый день команда проверяется на COVID-19 и практически постоянно носит средства индивидуальной защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус похвасталась гибкостью, выполнив трюк на гимнастическом бревне.