В Петербурге за неделю выявили более тысячи пневмоний

За неделю в Северной столице выявили более 1300 вирусных пневмоний.

Число заболевших ковидом за неделю со 2 по 8 августа подсчитали в сортировочном ковид-центре Мединститута имени Березина Сергея (МИБС).

«За прошедшую неделю через COVID-центры МИБС прошло 2 122 человека. Вирусная пневмония выявлена у 1 363 из них. Из числа обратившихся 263 человека привиты, еще у 122 введен только первый компонент вакцины», — сообщается в отчете в Facebook.

По последним данным, в городе зафиксировано 1811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Петербурге выздоровели 1972 человека, скончались 49 человек. Прошли обследование на коронавирус 17 737 человек.

С начала пандемии в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что испанские исследователи считают, что существующие в организме человека антитела против других видов коронавируса могут защитить носителя от SARS-CoV-2. Семейство коронавирусов включает в себя множество видов, но человек уязвим лишь для семи.