На Приморском в лесопарке мужчина заметил мертвое тело

В Петербурге в Приморском районе города в лесопарке заметили бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа в отдел полиции обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что на Приморском проспекте у дома 137 в лесопарке обнаружил труп неизвестного мужчины.

Когда правоохранительные органы оказались на месте случившегося, то обнаружили тело неизвестного мужчины. На нем не было заметно следов насильственной смерти.

Скончавшийся мужчина был азиатской внешности. На вид ему примерно 40 лет. Надет на умершем был темно-синий спортивный костюм, черную кепку, малиновая футболка и белые кроссовки. Других особых примет замечено не было.

Труп отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки в Торфяном закончились обнаружением трупа.