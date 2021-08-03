Пьяные посиделки в Торфяном закончились обнаружением трупа

Пьяные посиделки в Торфяном закончились обнаружением трупа
Мужчину, который выпивал со скончавшимся в Торфяном, задержали. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области мужчина сообщил о том, что нашел труп знакомого. Заявителя позднее и задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Gazeta.SPb.ru, 2 августа, среди ночи, в службу «112» обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что в Бокситогорском районе в городе Пикалево обнаружил тело 31-летнего мужчины .

Все случилось на Учебном переулке дома 41. Там, после совместного распития спиртных напитков найдено бездыханное тело с ссадинами на голове, переломами ребер, кровоподтеками на руках и ногах.

Буквально через час, в поселке Торфяное «по горячим следам» задержали заявителя. Полиция изъяла бутылки из-под напитков, след обуви и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале на Тихорецком нашли труп мужчины с ободранной спиной.

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