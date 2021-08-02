В подвале на Тихорецком нашли труп мужчины с ободранной спиной

В подвале на Тихорецком нашли труп мужчины с ободранной спиной
Труп нашли на Тихорецком проспекте. Фото: Google Maps

В Петербурге в Калининском районе труп мужчины перепутали с бездыханным телом женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Калининском районе Северной столицы, 30 июля, днем, сообщили о трупе женщины.

В правоохранительные органы обратился гражданин, заявивший, что в 10-й парадной в подвале дома 25 корпуса 1 по Тихорецкому проспекту лежит труп женщины, а на ноге у нее большой синяк.

Через несколько минут на место происшествия прибыли наряды специальных служб. Оказалось, что в подвале находится тело неизвестного мужчины, на спине которого ссадины. На вид ему примерно 40 лет.

Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две гражданки в Бокситогорском районе в лесу нашли женский труп.

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