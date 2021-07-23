Две гражданки в Бокситогорском районе в лесу нашли женский труп

Две гражданки в Бокситогорском районе в лесу нашли женский труп
Труп нашли в лесу. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Бокситогорском районе две женщины обнаружили тело. Мертвую женщину нашли в лесном массиве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля в отдел полиции в 14:30 позвонила жительница поселка Ефимовский, которая проживает на улице Гагарина. Она рассказала, что 19 июня из дома ушла 90-летняя пенсионерка. Пожилая женщина отправилась в лес. Ее искали.

Затем же две женщины обнаружили женский труп в лесу. Они утверждают, что знают, как к нему пройти.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в канаве Ленобласти найден обгоревший гнилой труп женщины.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области, во Всеволожском районе в деревне Агалатово мужчина зашел к соседу в гости и обнаружен гнилой труп.

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