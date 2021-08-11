Партия «Новые люди» зарегистрирована на выборах в парламент Петербурга

«Новые люди» официально допущены к сентябрьским выборам в парламент Петербурга. Представители партии показали, что изначально отличаются от других политиков в Северной столице — добрались на регистрацию в комиссии на велосипедах.

Общегородской список партии состоит из четырех лидеров. Первым номером идет предприниматель и муниципальный депутат Дмитрий Павлов, второе место досталось юристу Ольге Герасиной, третье занимает председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Замыкает четверку глава петербургского отделения партии Ксения Горячева.

Для регистрации на выборах в ЗакС «Новым людям» было необходимо собирать подписи петербуржцев в свою поддержку. Представители партии сообщили, что всего было получено более 25 тыс. автографов для регистрации списка, но в Горизбирком отнесли только 21 тысячу — максимальное по закону количество.

Избирком проверил подлинность и правильность оформления подписных листов, выявленный процент брака составил всего 3% (допускаются погрешности до 5%). Поэтому на очередном заседании члены Горизбиркома проголосовали за регистрацию партийного списка. Это значит, что строчка «Новые люди» точно будет в бюллетене на выборах в ЗакС.

«Сбор подписей показал, что мы нужны людям. А я за время подписной кампании убедилась, что за красивыми фасадами Петербурга скрывается регион с типичными проблемами и запросами: качественное образование, безопасность, достойный доход, уважение со стороны властей и чиновников. Я очень горжусь своей командой, которая так четко сработала, и очень благодарна всем людям, подписавшимся за нас», — отметила руководитель петербургского отделения партии Ксения Горячева.

В партии отмечают, что подготовку к сбору подписей была начата еще весной. Подписи собирали как в пикетах, так и на поквартирных обходах. Конечно, и сами кандидаты встречались с людьми во всех районах Петербурга. Помимо списка партии, «Новые люди» также выставили кандидатов-одномандатников в 14 округах города. Каждому из них нужно было собрать около пяти тысяч подписей в свою поддержку.

«Сбор подписей — это необходимый для любого депутата опыт. Я сам не раз выходил на улицы в разных уголках родного Пушкина. Например, была одна женщина-академик, с которой мы познакомились на улице во время сбора. Она поначалу прошла мимо, но потом не просто вернулась и заинтересовалась, а принесла в штаб целую небольшую программу. Все это мотивирует, дает непередаваемое словами ощущение поддержки», — заявил Дмитрий Павлов, который также выдвигается в Пушкинском районе (24 округ).

В восторге от опыта общения с жителями осталась и Ольга Герасина. По ее словам, петербуржцы увидели в команде «Новых людей» возможность перемен, на которые в городе огромный запрос.

«Петербуржцы вообще не знают своих депутатов, что конечно очень характеризует нынешний состав городского парламента. Хотя вообще-то у нас очень много активных людей, просто с ними никто не хочет работать, не слушает их предложения, идеи. А ведь это то, что должен делать парламентарий— представлять интересы людей. Мы очень благодарны за такую активную поддержку и теперь будем стараться оправдать доверие», — отметила кандидат.

«Новые люди» также участвуют и в избирательной кампании в Госдуму, но для этого подписи собирать было не нужно. В прошлом году партия удачно выступила на региональных выборах, получив мандаты в Костромской, Новосибирской, Калужской и Рязанской областях, а также в Томской Гордуме. Поэтому в российский парламент они могут выдвигаться без каких-либо ограничений.

В 2021 году с 17 по 19 сентября в Петербурге пройдут выборы в Законодательное собрание и Государственную Думу, в которых примут участие партии КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, Партия Роста и другие.