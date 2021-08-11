Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией

Сейчас власти Туниса ожидают решения российского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Сейчас власти Туниса ожидают решения российского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России Тарак бен Салем рассказал, что государства договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Посол заявил, что сейчас власти Туниса ожидают решения российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, который разрешит регулярные и, как надеются в республике, чартерные рейсы.

Салем добавил, что Тунис уже готов обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими популярными иностранными курортами, которые сейчас доступны российским туристам.

Если оперштаб даст зеленый свет, то россияне смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы, Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.