Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией

Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией
Сейчас власти Туниса ожидают решения российского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России Тарак бен Салем рассказал, что государства договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Посол заявил, что сейчас власти Туниса ожидают решения российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, который разрешит регулярные и, как надеются в республике, чартерные рейсы.

Салем добавил, что Тунис уже готов обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими популярными иностранными курортами, которые сейчас доступны российским туристам.

Если оперштаб даст зеленый свет, то россияне смогут добираться в аэропорты Энфида-Хаммамет и Монастир, а также на остров Джерба из Москвы, Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

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