В музее Римского-Корсакова в Тихвине восстановили исторические интерьеры

В стены музея Римского-Корсакова вернулись отреставрированные исторические интерьеры. Однако откроется новое оформление экспозиции лишь в 2022 году.

В ходе работ в усадьбе специалисты восстановили архитектурное и декоративное убранство детской и комнат родителей великого композитора. Само здание теперь оснащено современными инженерными системами.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти в среду, 11 августа, на данный момент все экспонаты помещены в бывшую полковую церковь, которая находится рядом с домом. Сотрудники музея уже готовятся к проведению экскурсий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли Музей христианской культуры. В коллекцию музея вошли иконы, паломнические реликвии, работы живописцев, памятники.