«КИА» разбилась напротив Волковского кладбища

«КИА» разбилась напротив Волковского кладбища
Водитель "КИА" был в шоке и жаловался на ноги. Фото: pixabay

Серьезная авария случилась ночью на Касимовской улице, 3, напротив Волковского православного кладбища.

«КИА Соул» на крутом повороте не справился с управлением и улетел с дороги, при этом задев припаркованную машину. Двигатель вылетел из машины и остался на проезжей части. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На место происшествие приехали две машины скорой помощи. Водитель «КИА» был в шоке и жаловался на ноги. Его госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на съезде с КАД на Шафировский проспект произошло массовое ДТП. На участке собралась пробка. Дорожный инцидент случился в среду, 11 августа. По словам очевидцев, дорогу не могли поделить четыре автомобиля. Судя по кадрам, транспортные средства заняли две полосы движения. Движение оказалось затруднено.

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