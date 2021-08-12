В Петроградском районе подкинули новорожденного

В Петроградском районе подкинули новорожденного
39-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности. Фото: pexels

В полицию Петербурга поступило сообщение, что в одном из домов Петроградского района нашли грудного ребенка.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, между пятым и шестым этажами дома по Большому проспекту, в детской коляске сиреневого цвета обнаружили новорожденного ребенка — девочку, завернутую в конверт из одеяла персикового цвета. Ее с острым ринофарингитом, в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу № 4.

Полиция нашла биологического отца найденного ребенка. Им оказался 40-летний гражданин республики Молдова, который пояснил, что недавно вернулся домой из командировки, где строил коттеджный дом и обнаружил отсутствие дома сожительницы. Именно она и подкинула одномесячную общую дочку в чужой дом.

39-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности, имеет двух старших детей, лишена родительских прав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе 10-летняя девочка выпала из окна.

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