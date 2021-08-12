В Центральном районе 10-летняя девочка выпала из окна

Полицейские установили 40-летнюю мать, которая оставила без присмотра своих детей. Фото: Pixabay

Полицейские установили 40-летнюю мать, которая оставила без присмотра своих детей. Фото: Pixabay

В полицию Петербурга поступило сообщение, что в Центральном районе девочка, на вид 10 лет, выпала из окна пятого этажа.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из больницы поступила телефонограмма, что с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы, ушибом легких, разрывом левой почки, переломом костей таза, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу № 19 10-летнюю гражданку Киргизии, проходящую обучение на дистанционке в Киргизии.

Полицейские установили 40-летнюю мать, которая оставила без присмотра своих детей. В это время она была на работе.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области во Всеволожском районе девушка, работающая медсестрой, заметила бездыханное тело молодой девушки. 10 августа, в 19:00, в отдел полиции обратилась 28-летняя женщина, которая проживает в Кудрово на Английской улице дома 3.