В Центральном районе 10-летняя девочка выпала из окна

В Центральном районе 10-летняя девочка выпала из окна
Полицейские установили 40-летнюю мать, которая оставила без присмотра своих детей. Фото: Pixabay

В полицию Петербурга поступило сообщение, что в Центральном районе девочка, на вид 10 лет, выпала из окна пятого этажа.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из больницы поступила телефонограмма, что с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы, ушибом легких, разрывом левой почки, переломом костей таза, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу № 19 10-летнюю гражданку Киргизии, проходящую обучение на дистанционке в Киргизии.

Полицейские установили 40-летнюю мать, которая оставила без присмотра своих детей. В это время она была на работе.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области во Всеволожском районе девушка, работающая медсестрой, заметила бездыханное тело молодой девушки. 10 августа, в 19:00, в отдел полиции обратилась 28-летняя женщина, которая проживает в Кудрово на Английской улице дома 3.

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