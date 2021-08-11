В Кудрово у алкогольного магазина: девушка выпала с 9 этажа

В Ленинградской области во Всеволожском районе девушка, работающая медсестрой, заметила бездыханное тело молодой девушки.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, в 19:00, в отдел полиции обратилась 28-летняя женщина, которая проживает в Кудрово на Английской улице дома 3. Она рассказала, что обнаружила труп неизвестной молодой девушки.
По словам очевидца, тело найдено со стороны улицы Строителей, рядом с алкогольным магазином. Пострадавшая скончалась еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Согласно информации очевидцев, скончавшаяся выпала с 9 этажа дома.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пятиклассница на стройке упала с шестого этажа.