В Ленобласти пятиклассница на стройке упала с шестого этажа

В полицию Ленобласти через 112 поступило сообщение от жительницы Ломоносовского района о том, что с 6 этажа недостроенного дома упал ребёнок.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, по прибытии на место происшествия установлено, что 12 летняя девочка, ученица 5 класса гуляла на стройке ЖК «Август» застройщика «Стайл-Строй», где по собственной неосторожности упала с 6 этажа.

С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом бедра, переломом плечевой кости в тяжёлом состоянии ее госпитализировали в Детскую городскую больницу № 1.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13-летняя девочка получила сотрясение и перелом в аварии на КАД. На 38 километре КАД 30-летний водитель, управляя своим автомобилем «Шкода Рапид», неверно выбрал дистанцию и врезался в машину «Форд Фокус» и автомобиль «Ауди».