13-летняя девочка получила сотрясение и перелом в аварии на КАД

13-летняя девочка получила сотрясение и перелом в аварии на КАД
В результате ДТП пострадала пассажир "Ауди" 13-летняя девочка, ученица 7 класса. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

На 38 километре КАД 30-летний водитель, управляя своим автомобилем «Шкода Рапид», неверно выбрал дистанцию и врезался в машину «Форд Фокус» и автомобиль «Ауди».

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в результате ДТП пострадала пассажир «Ауди» 13-летняя девочка, ученица 7 класса, которую с сотрясением головного мозга, переломом левой руки в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую больницу № 2.

Возбудили административное производство по ст. 12.15 КОАП РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе в ДТП погиб техник-биолог. Правоохранители пытаются разобраться в деталях дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с двумя иномарками в Приозерском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все произошло 20 июля в 04:30 на 47 километре трассы «Сортавала».

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