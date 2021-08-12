Во Всеволожске мужчина стрелял по соседу

Во Всеволожске мужчина стрелял по соседу
Мужчину с гематомами и ссадинами груди и левой ягодицы после отправили на лечение в больницу. Фото: pixabay

Полиция Ленобласти задержала 61-летнего пенсионера, обвиняемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 поступило сообщение от 58-летнего пенсионера, о том, что 11.08.2021 вечером у одного участка в городе Всеволожск сосед по участку в результате конфликта выстрелил ему в грудь из предмета, похожего на травматический пистолет.

Мужчину с гематомами и ссадинами груди и левой ягодицы после отправили на лечение в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине задержали злоумышленника, который выстрелил из пистолета безработной женщине в ногу. Ранее в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Инцидент произошел возле дома 23 по улице 7-ой Армии. К женщине подошел неизвестный злоумышленник и потребовал денежные средства.

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