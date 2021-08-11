В Гатчине задержан мужчина, которые стрелял по бездомной

В Гатчине задержан мужчина, которые стрелял по бездомной
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчине задержали злоумышленника, который выстрелил из пистолета безработной женщине в ногу.

Ранее в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Инцидент произошел возле дома 23 по улице 7-ой Армии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к женщине подошел неизвестный злоумышленник и потребовал денежные средства. После отказа он нанес несколько ударов ногами по телу и выстрелил два раза по ногам из пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Его задержали возле дома 1А по улице Рощинская. Задержанным оказался 27-летний ранее судимый неработающий, мужчина. У него изъят пневматический пистолет МР 654К.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между знакомыми, как говорится, пробежала черная кошка. Граждане поругались, в результате чего 40-летний мужчина ударил своего 46-летнего знакомого ножом, а затем скрылся.

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