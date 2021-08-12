Киберэксперт: как не попасть в базу данных телефонных мошенников

Нужно предельно внимательно относиться к контактам с незнакомцами в интернете или по телефону и никогда не сообщать им конфиденциальной информации. Фото: Pixabay

Нужно предельно внимательно относиться к контактам с незнакомцами в интернете или по телефону и никогда не сообщать им конфиденциальной информации. Фото: Pixabay

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал, как уменьшить риск попадания в базу данных мошенников.

Если личные данные пользователя оказались «слиты» в интернет, с этим уже, скорее всего, нельзя ничего сделать. К сожалению, это не распространенные «спам-сервисы», с которыми можно связаться и добиться удаления информация. Чаще всего базы с конфиденциальными данными мошенники получают от сотрудников банков или государственных учреждений, либо от хакеров, которые взламывают серверы, а затем продают информацию.

От попадания в базы мошенников не застрахован никто, рассказал эксперт агентству «Прайм». Адекватного способа борьбы с этим пока тоже не придумали, но есть несколько правил, придерживаясь которых можно уберечь себя от неприятностей.

К примеру, стоит помнить, что если вам позвонили, прислали письмо или смс с целью вызвать эмоции — например, сообщили о выигрыше, выплате или оформлении кредита, а также требуют для дальнейших действий личную или секретную информацию, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками, и продолжать разговор не стоит.

Не менее опасно открывать сообщения или электронные письма от неизвестного отправителя, а также открывать вложенные файлы и ссылки. Если в тексте встречаются ошибки, а отправитель якобы банк, налоговая служба или другое официальное ведомство, это должно навести на подозрение.

Порой у злоумышленников оказываются базы данных с дополнительной информацией, например, о последней транзакции по карте. Тогда шансов войти в доверие жертвы гораздо больше. Как правило, в этом случае у собеседника легче выманить пароль, код подтверждения из смс или другие данные, которые дают доступ к счетам и средствам.