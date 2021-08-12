В Ленобласти еще 233 человека получили положительный тест на COVID

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 233 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 58 916 случаев ковида. При этом выздоровели 48 209 пациентов, в том числе 97 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 16 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 285.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 801 случаев. Лидером стала Москва — 2 294 случая. На третьем месте Московская область — 1 143.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября.