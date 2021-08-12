Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы
Доктор Александр Мясников удивлен отсутствием информации о случаях заболевания гриппом. Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что планы Всемирной организации здравоохранения об обозначении новых штаммов ковида по названиям созвездий говорит о том, что вирус останется надолго.

Мясников уверен, что в скором времени будут появляться новые мутации ковида, для наименования которых может не хватить 28 букв греческого алфавита. Об этом он сообщил в своем Telefram-канале.

Он также отметил, что удивлен отсутствием информации о случаях заболевания гриппом. В первую волну ковида почти у 25% пациентов выявляли именно грипп.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 233 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 58 916 случаев ковида.

Александр Мясников греческий алфавит грипп коронавирус мнение эксперта


 

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