ВЦИОМ: измены и бедность — главные причины развода россиян

Опрос о тонкостях семейной жизни проводился исследовательским центром "ВЦИОМ - Спутник" в начале июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Фото: Pixabay

Опрос о тонкостях семейной жизни проводился исследовательским центром "ВЦИОМ - Спутник" в начале июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Фото: Pixabay

Бедность, непонимание партнера и измены — вот три тремя причины, из-за которых разводятся россияне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Бедность основной причиной для развода назвали 33% опрошенных, отсутствие взаимопонимания с партнером — 15%, а неверность — 14%. Среди других популярных ответов — бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров (8%) и пьянство (8%).

Вместе с тем за последние тридцать лет число россиян, которые считают, что разводиться можно, только когда семья фактически распалась, снизилось в полтора раза — с 39% в 1990 году до 27% в 2021-м. За этот же период с 13% до 9% уменьшилось число опрошенных, уверенных, что брак необходимо сохранить любой ценой. Свыше половины жителей РФ (57%) убеждены, что решение о разводе необходимо принимать с учётом конкретных, индивидуальных обстоятельств.

При этом чаще всего россияне не разводятся, потому что не могут поделить детей между родителями. Сейчас такого мнения придерживаются 31% респондентов, а в 1990-м так считали 25%. В то же время 39% граждан уверены, что ничего не может препятствовать разводу, если он нужен. В 1990-м такое мнение высказали 29%.

Материальная зависимость друга от друга является веской причиной не разводиться для 21% опрошенных, еще 16% не хотят решать сложности с разделом имущества, а 15% не могут пойти на развод по этническим или религиозным соображениям.

Что касается жизни детей, когда родители в разводе, по этому вопросу россияне делятся более четко. Так, 22% убеждены, что матери воспитывают детей лучше отцов, и лишь 2% утверждают, что последние справляются лучше матерей. Еще 14% считают, что достойное воспитание могут обеспечить только оба родителя (в 1990-м так думали 33%).

Сексуальные отношения до брака большинство россиян не порицает: 60% не видят в этом проблемы. При этом измены в браке категорически не одобряют 82% жителей РФ, лишь 10% не согласны с этим мнением.