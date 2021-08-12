Спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино

Спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 12 августа в Колпинском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:10.

Пожар произошел в Колпино на Финляндской улице, 31.

В административном здании в помещении 25 квадратных метров выгорела обстановка на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:40. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.

Колпинский район пожар происшествия


 

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