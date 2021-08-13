Четвертая волна и смешанный формат учебы: COVID-19 снова готовит петербуржцам неприятности к осени

Несмотря на то, что темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге растут, а COVID-стационары начинают постепенно возвращаться к привычному режиму работы, расслабляться горожанам рано. В Смольном жду, что не за горами – четвертая волна пандемии.

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя возвращения к штатной работе ряда городских больниц, которым из-за пандемии приходилось принимать пациентов только с новой коронавирусной инфекцией.

Глава города подчеркнул: и хотя сейчас в Северной столице наблюдается положительная динамика по COVID-19, уже осенью врачи ждут новый всплеск заболеваемости. Это будет уже четвертая волна коронавируса для Петербурга.

Александр Беглов также добавил, что самым надежным «оружием» против вируса остается вакцинация для создания коллективного иммунитета.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге вакцинировали 64% работников предприятий транспортного комплекса города. В Смольном сообщали, что на таких сотрудниках лежит особая ответственность, поскольку услугами отрасли пользуются миллионы горожан. По этой причине перевозки должны быть безопасными.

Напомним, что накануне в Северной столице началась вакцинация трудовых мигрантов. Уже известно, что за первый день прививку сделали 300 иностранцев. Сегодня в Петербурге проживают около 400 тыс. человек, которые приехали из-за границы. Кампания по вакцинации для них проводит Санкт-Петербургское Агентство медицинского туризма. Пока работодатели намерены привить порядка 60 тысяч своих работников.

Городские вузы, судя по всему, не планируют принуждать студентов вакцинироваться, ставя ультиматумы. Глава комитета по науки высшей школы Андрей Максимов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» ранее заявил, что учеба в университетах 1 сентября, скорее всего, начнется в смешанном формате.

«Скорее всего, лекционные занятия будут проходить дистанционно, в онлайне, а практические занятия будут проходить в вузе по требованиям Роспотребнадзора», — уточнял он.

Ранее Gazeta.SPb также рассказывала о том, что один из павильонов временного госпиталя в Ленэкспо прекратил принимать больных с коронавирусом.