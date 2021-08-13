16 августа ТЭК протестирует сети в Выборгском районе

На этой неделе теплоэнергетики будут тестировать сети только один день – 16 августа. Испытания внутриквартальных трубопроводов запланированы в Выборгском районе от Пригородной котельной, расположенной по адресу: улица 1-го Мая, 91, к.2. Территория ограничена улицами: 1-го Мая и Тихоокеанской.

Согласно графикам, утвержденным Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, всего в этом межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 261 гидравлическое испытание в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области. Они затронут более 4,7 тыс километров сетей, которые находятся на балансе предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Гидравлические испытания – это неотъемлемая часть подготовки к новому отопительному сезону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе.