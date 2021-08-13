Жильцы дома на Морской набережной жалуются на кипяток из обоих кранов

Жильцы дома на Морской набережной жалуются на кипяток из обоих кранов
Петербурженке не нравится, что всё, что сделала ЖКС —  просто повесила объявление. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Морской набережной в доме 17, корпус 2 жители Петербурга жалуются на кипяток из обоих кранов.

Петербуржцы отмечают, что горячая вода везде: и на кухне, и в туалете, и в ванной». Жительница дома поделилась, что заявку в ЖКС №1 подала. Там предложили пройтись по этажам и спросить, у кого не так подключён бойлер. Об этом сообщает Peterburg2.

Петербурженке не нравится, что всё, что сделала ЖКС — просто повесила объявление. Однако, ничего не изменилось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 августа ТЭК протестирует сети в Выборгском районе. Испытания внутриквартальных трубопроводов запланированы в Выборгском районе от Пригородной котельной, расположенной по адресу: улица 1-го Мая, 91, к.2. Территория ограничена улицами: 1-го Мая и Тихоокеанской. Гидравлические испытания – это неотъемлемая часть подготовки к новому отопительному сезону.

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