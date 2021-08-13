СК РФ по Петербургу закончил расследование убийства студента СПбГУ МВД

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего Антона Головырцева. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

По данным следствия, Головырцев проживал в Санкт-Петербурге на денежные средства от сдачи в аренду квартиры, принадлежащей его родителям. Он нигде не работал и не учился, увлекся радикальными взглядами, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и занимался стрельбой, негативно относился к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает СК РФ по Петербургу.

В 2010 году он приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, который испытал в лесном массиве, расположенном на территории Курортного района. В 2014 году Головырцев решил совершить убийство какого-нибудь представителя власти. В качестве объекта преступного посягательства он выбрал сотрудника полиции.

18 февраля 2014 года он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Санкт-Петербургского университета МВД России, одетым в форменное обмундирование, после чего совершил его убийство, выстрелив в голову из указанного пистолета.

Головырцев полностью признал вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Необходимо отметить, что ранее Головырцев осужден за ряд тяжких преступлений, и ему было назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом было установлено, что Головырцев вместе с соучастником с целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки, где его обнаружил 5 марта 2015 года сотрудник взвода СБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После этого не позднее 8 октября 2015 года злоумышленники с целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов установили взрывное устройство в районе расположения стационарного поста, обслуживаемого сотрудниками отдельного батальона № 4 УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской.

В тот же день около 15 часов 30 минут они совершили подрыв указанного взрывного устройства, в результате которого местной жительнице была причинена взрывная травма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного жителя.